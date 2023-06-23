Пригожин взорвался новой критикой в сторону Шойгу: "Украина последние восемь лет не бомбила Донбасс"

Главарь террористов говорит, что Шойгу сделал все, чтобы армия РФ была в неполноценном состоянии.

Главарь террористов "Вагнера" Евгений Пригожин взорвался очередной критикой в сторону Министерства РФ. Он заявил, что Украина последние восемь лет не "бомбила Донбасс" и не собиралась "нападать на Россию с НАТО".

Об этом Пригожин заявил в видео.

По его словам, украинские военные в течение восьми лет не обстреливали Донбасс, а обменивались с армией РФ ударами – в ответ на выстрелы со стороны террористов.

“Украинцы имели группировку, которая находилась на границе с территорией Донбасса. Эта группировка состояла из разных добровольных националистических формирований, а также действующей армии ВСУ. Мы били по ним, они били по нам. Это происходило все эти долгие восемь лет. Иногда количество перестрелок росло, иногда уменьшалось. На 24 февраля 2022 г. ничего надординарного не было. Сейчас Минобороны пытается обмануть общественность и президента, рассказав историю о том, что со стороны Украины была агрессия, и они вместе с НАТО хотели напасть на нас”, — говорит Пригожин.

Также он добавил, что так называемая СВО была начата по другим основаниям. Сама же армия РФ, как только к ней пришел нынешний Минобороны Шойгу, ничем не занималась. Они не проходили боевое обучение, не осваивали современные виды военной техники.

"Поэтому армия РФ была в столь неполноценном состоянии, что никакие боевые действия она вести не могла", — подчеркнул главарь террористов.

Напомним, что Шойгу пообещал Путину сформировать "резервную армию".

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