Пригожин записал еще одно видео и осудил Шойгу: "За десятки тысяч убитых понесут ответственность"

Пригожин записал еще одно видео, в котором обвинил в потерях террористов главу Минобороны РФ Шойгу.

Соответствующее видео распространяется средствами массовой пропаганды РФ.

Как отмечается, Пригожин обнародовал видео, в котором рассказывает о "десятках тысяч убитых и раненых" террористах. И все эти жертвы вроде бы на совести Шойгу и Герасимова.

"За десятки тысяч убитых и раненых перед их матерями и детьми они понесут ответственность – я этого добьюсь", — заявил Пригожин.

Также он добавил, что за менее чем четыре месяца войны потери "ванеровцев" достигли 100% личного состава.

"Должностные лица не выполняют своих обязанностей. Не используют то, чему их учили. Герасимова учили, а Шойгу, насколько я знаю, нет. И поэтому их непрофессионализм теряет десятки тысяч россиян. Это невозможно простить", — сказал основатель ПИК "Вагнера" .

Напомним, что Пригожин заявил о выходе войск из Бахмутского направления. Эти заявления в ВСУ воспринимают как привлечение к себе внимания.

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