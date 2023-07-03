Пригожин записал обращение после "ухода" в Беларусь: пообещал новые победы

Отметим, что после неудачной против мятежа Пригожин лишь один раз выступал с публичным заявлением.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение к своим поклонникам.

Он был опубликован в близкой к группировке пропагандистском телеграмм-канале "Grey Zone".

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!", – сказал Пригожин.

О своих дальнейших планах и о местонахождении своем и своих боевиках владелец ЧВК "Вагнер" не сообщил.

Отметим, что после неудачной против мятежа Пригожин лишь один раз выступал с публичным заявлением. В 11-минутной записи он рассказал свою версию событий и уверял, что не собирался свергать режим.

Напомним, что после неудачной попытки бунта владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин скрылся в Беларуси.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" пока, кроме своего лидера, еще не приехали в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

Тем временем СМИ зафиксировали, что в Беларуси ремонтируют заброшенную воинскую часть. Вероятно, там разместятся "вагнеровцы".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что "вагнеровцы" будут делать в Беларуси и есть ли угроза нападения с севера.

Сегодня, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал поход Пригожина на Москву.

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