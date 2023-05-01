Пригожин запугивает командование РФ вывести "вагнеровцев" из Украины: что кроется за его угрозами

Для россиян нелестная ситуация на Бахмутском направлении длится уже несколько месяцев.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин после критики военного командования РФ перешел к запугиванию. В частности, он угрожает выведению наемников ППК "Вагнер" Бахмута, если те не увеличат вооруженный потенциал. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что подобные заявления могут свидетельствовать о страхе Пригожина перед украинским контрнаступлением из-за уязвимости российской армии.

Прокомментировал это в эфире 24 Канала рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он говорит, что для россиян неутешительная ситуация на Бахмутском направлении длится уже несколько месяцев. Среди основных причин – постоянные потери и невозможность пополнения.

"На Бахмутском направлении у окупантов огромные потери. Ежесуточно там враг избавляется около сотни человек. И так они как боевая единица перестанут существовать", — резюмировал представитель восточной группировки ВСУ.

Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

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