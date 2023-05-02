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Пригожин заявил, что главу Сил терробороны Украины убили под Бахмутом: что говорит командование ТРО

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Пригожин заявил, что главу Сил терробороны Украины убили под Бахмутом: что говорит командование ТРО

Оккупанты утверждают, что это – именно тот бронеавтомобиль, в котором ехал Танцюра / Фото: t.me/bazabazon

Командование Сил ТРО уверяет, что информация Пригожина "не соответствует действительности".

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, в котором находился командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра.

"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, направлявшийся в Бахмут. Сейчас уточняем эту информацию", — заявил Пригожин.

Спикер Командования Сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский в комментарии "Суспільному" опроверг заявление главаря вагнеровцев

"Мы официально опровергаем это утверждение. Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды. Все живы и здоровы", — говорит Зелинский.

Ранее Евгений Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет. В свою очередь в ВСУ заявили, что Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечной границей.

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Дата публикации
Просмотры
7160
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