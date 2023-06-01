Пригожин заявил, что основная часть "вагнеровцев" покинула Бахмут

Остальные "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня, по словам Пригожина.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, значительная часть его наемников вышла из Бахмута.

Видео об этом его пресс-служба опубликовала в Телеграмм-канале.

В нем Пригожин отметил, что полностью "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня.

Минобороны РФ не отреагировало на соответствующее заявление.

Конфликт между Пригожином и властями РФ

Отметим, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину грозит серьезный кризис, связанный с предстоящими выборами президента России. У ослабленного путинского режима есть огромный шанс упустить смертельный удар со стороны элит или восставшего народа по результатам выборов в марте 2024 года.

Впоследствии российский суд отправил за решетку на восемь лет трех блоггеров, входящих в медиахолдинг "Патриот", принадлежащий Евгению Пригожину.

В то же время российская так называемая оппозиция все чаще прибегает к критике российского диктатора Путина. В частности, риторика раздается от национал-патриотов и главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

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