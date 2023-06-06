Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по собственному Белгороду

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предположил, что российские власти могут нанести ядерный удар по собственной Белгородской области.

Об этом он сказал во время своего очередного видеообращения.

"Как бы у них (российского руководства — ред.) не было паскудной мысли ядерную бомбочку на свою территорию бросить. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем", — сказал Пригожин.

Также он повторил свою угрозу без приказа уйти "в защиту Белгородской области".

"Мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание Минобороны – ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе", — заявил Пригожин.

Напомним, ранее украинская разведка обнародовала перехват разговора граждан РФ из Белгородской области, в которых местные говорят, что российская армия планирует уничтожить собственный город Шебекино артиллерией.

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