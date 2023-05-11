Пригожин заявил, что ситуация на флангах в Бахмуте развивается для россиян по наихудшему сценарию

Главарь террористической частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах вокруг Бахмута складывается наихудшим образом для российских захватчиков.

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Об этом сообщает издание NEXTA.

Он заявил, что сейчас на фронте в районе Бахмута разваливается все, чего "вагнеровцы" добивались в течение нескольких месяцев, понеся огромные потери.

"Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, ежедневно — проходя десятками или сотнями метров — сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", — заявил глава террористической организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и что украинские военные прорывают их фланги на Бахмутском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание Politico со ссылкой на двух чиновников США опровергло заявления Пригожина о снарядном голоде у его наемников в Бахмуте.

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