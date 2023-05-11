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Пригожин заявил, что ситуация на флангах в Бахмуте развивается для россиян по наихудшему сценарию

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Пригожин заявил, что ситуация на флангах в Бахмуте развивается для россиян по наихудшему сценарию

Ситуация в Бахмуте развивается по худшему сценарию для россиян, говорит Пригожин. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Российские захватчики сбегают с позиций, которые отвоевывали многие месяцы, заявил Пригожин.

Главарь террористической частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах вокруг Бахмута складывается наихудшим образом для российских захватчиков.

Об этом сообщает издание NEXTA.

Он заявил, что сейчас на фронте в районе Бахмута разваливается все, чего "вагнеровцы" добивались в течение нескольких месяцев, понеся огромные потери.

"Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, ежедневно — проходя десятками или сотнями метров — сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", — заявил глава террористической организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось и что украинские военные прорывают их фланги на Бахмутском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание Politico со ссылкой на двух чиновников США опровергло заявления Пригожина о снарядном голоде у его наемников в Бахмуте.

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Дата публикации
Просмотры
1889
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