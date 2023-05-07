Пригожин заявил, что "вагнеровцам" дадут необходимое количество боеприпасов и оружия

Боевики Пригожина вроде бы получат необходимое оружие и не будут отступать из Бахмута.

Террористические подразделения ЧВК "Вагнер" получат боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий Бахмути, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет заниматься переговорами с Минобороны.

Об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам нужно для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК Вагнера и взаимодействия с Минобороны", — заявил он.

Напомним, ранее Пригожин обещал выйти из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов и передать позиции "кадыровцам".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что попросил Путина направить его боевиков в Бахмут и подразделение "Ахмат" якобы готово выдвигаться в Донецкую область.

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