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Пригожин заявил о гибели украинских военнопленных, удерживаемых ЧВК "Вагнер"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
5217
Время на прочтение
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Пригожин заявил о гибели украинских военнопленных, удерживаемых ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о гибели военных украинцев / Фото: Associated Press

Российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта, заверил глава "вагнеровцев".

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о гибели украинских военнопленных, удерживаемых его наемниками.

Об этом говорится в его заявлении.

По словам Пригожина, украинцы, которых они собирались обменять в будущем, погибли.

"Только что по этому объекту прилетели "Хаймарсы". Сколько пленных погибло - будем разбираться", - заявил он.

Также он добавил, что предоставит более подробную информацию в течение ближайших часов.

Отметим, что согласно статье 19 Женевской конвенции о военнопленных от 1949 года, содержание пленных в прифронтовой полосе само по себе является нарушением.

"В кратчайшие сроки после их взятия в плен военнопленные эвакуируются в лагеря, расположенные достаточно далеко от зоны военных действий для того, чтобы они находились в безопасности. (...) Военнопленных не следует без необходимости подвергать опасности в ожидании их эвакуации из зоны военных действий", - говорится в Конвенции.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта.

Также Пригожин поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину.

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Дата публикации
Просмотры
5217
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