Пригожина отключили от связи с Путиным: просил снаряды для "вагнеровцев"

Пригожин, связанный с "вагнеровскими" террористами, пожаловался на то, что его отключили от спецсвязи.

Пригожина отключили от спецсвязи и перестали принимать в российских министерствах. Причиной тому, якобы, стало то, что он попросил предоставить ему снаряды для вагнеровцев.

Об этом пишут российские СМИ.

Пригожин пожаловался, что его и наемников полностью отключили от правительственной связи, а также заблокировали все пропуска в министерства.

“Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях. И еще немаловажный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения. Поэтому я могу теперь просить боеприпасы только через СМИ”, — сказал Пригожин.

В то же время он поблагодарил вице-премьера Мантурова и гендиректора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова, входящего в "Ростех", за то, что те продолжают делать снаряды.

Напомним, что военное руководство РФ хочет заткнуть рот предводителю "вагнеровцев" Евгению Пригожину.

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