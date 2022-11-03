Приграничье Сумщины – снова под вражеским огнем россиян: в ОВА показали последствия атаки (фото)

Прилеты были как раз по домам мирных жителей.
В течение текущих суток, 3 ноября, приграничные территории Сумщины снова были под прицельным вражеским огнем. В результате атаки повреждена гражданская инфрастурктура.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"В полдень россияне из минометов били по Белопольской громаде. Прилеты были как раз по домам мирных жителей. Всего 30 мин разорвалось на приграничье. Есть разрушения в 6 частных домах. В доме культуры насквозь пробита крыша, выбиты все окна. Также осколками от разрывов мин поврежден трактор в местном фермерском хозяйстве", — говорится в сообщении чиновника.
Также Живицкий опубликовал фотограцию последствий российских обстрелов. На фото видны поврежденные частные дома, которые пробиты, как решето, вражескими снарядами. Также под обстрел попал дом культуры в одной из громад Сумщины. По поводу пострадавших – неизвестно.
Оккупационные войска шестью ракетами обстреляли Покровск
В офисе президента сообщили, что вечером 3 ноября Россия шестью ракетами обстреляла город Покровск Донецкой области. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, три из них попали в школу и еще одна – в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия двух прилетов.
Украинская военная разведка считает, что ракетный террор России будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.
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