Приграничье Сумщины – снова под вражеским огнем россиян: в ОВА показали последствия атаки (фото)

Прилеты были как раз по домам мирных жителей.

В течение текущих суток, 3 ноября, приграничные территории Сумщины снова были под прицельным вражеским огнем. В результате атаки повреждена гражданская инфрастурктура.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"В полдень россияне из минометов били по Белопольской громаде. Прилеты были как раз по домам мирных жителей. Всего 30 мин разорвалось на приграничье. Есть разрушения в 6 частных домах. В доме культуры насквозь пробита крыша, выбиты все окна. Также осколками от разрывов мин поврежден трактор в местном фермерском хозяйстве", — говорится в сообщении чиновника.

Также Живицкий опубликовал фотограцию последствий российских обстрелов. На фото видны поврежденные частные дома, которые пробиты, как решето, вражескими снарядами. Также под обстрел попал дом культуры в одной из громад Сумщины. По поводу пострадавших – неизвестно.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Оккупационные войска шестью ракетами обстреляли Покровск

В офисе президента сообщили, что вечером 3 ноября Россия шестью ракетами обстреляла город Покровск Донецкой области. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, три из них попали в школу и еще одна – в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия двух прилетов.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор России будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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