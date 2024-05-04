"Пригрели змею": украинец пошел воевать за Россию, а затем расстрелял оккупантов

"Русский" военнослужащий открыл огонь по "своим" и расстрелял шестерых командиров из 70-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники со стороны противника.

Россияне рассказывают, что мужчина был местным жителем одного из захваченных ими населенных пунктов. После оккупации его взяли на службу из-за нехватки желающих россиян воевать против Украины. Его укомплектовали и "забросили в артиллерию во взвод управления, потому что уже старый — 50 лет".

"Ночью зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, подождал момент, и начал шмалять в спящих ребят, и сбежал. Итог — пригрели змею", – жалуются россияне.

Как следствие, мужчина "дружественным огнем" расстрелял 6 российских военных из 70-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

"В его прицеле оказались командиры по управлению артиллерийского дивизиона, после чего он скрылся где-то в районе Александровки", — сообщил Бутусов.

Напомним, российский военный отправил "на дембель" своего нерадивого сослуживца. Оккупант во время стрельбы из РПГ в сторону украинских позиций "мастерски" поразил своего собратья реактивной струей пороховых газов через сопло гранатомета.

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