Приход ВСУ в Крым: Буданов рассказал, какой будет реакция Кремля

Кирилл Буданов считает, что пропагандисты РФ уже готовы к приходу украинских военных в Крым.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у российских пропагандистов уже готова методичка о том, как объяснять россиянам потерю Крыма после прихода туда Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Глава разведки напомнил, что потерю Херсона россиянам преподнесли, как что-то обыденное, и даже показали "определенные плюсы" от этого.

"Их пропаганде надо отдать должное, если у врага и есть что-то хорошее. Мучительно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина при потере Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было наибольшее достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них. То есть, они уже все наработали. Модели, как высвечивать новости во время событий в Крыму – все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество", — пояснил Буданов.

Кирилл Буданов также отметил, что Россия сейчас – только условная федерация. "Это в сущности было унитарное государство, а сейчас это все стало царством по факту".

Напомним, Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ могут зайти в Крым до конца весны, если для этого сложатся все условия.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк советует российским оккупантам, которые любят отдыхать во временно аннексированном Крыму, привыкать к звукам воздушной тревоги.

Гуменюк также предупредила, что Силы обороны и дальше будут уничтожать военные объекты российских кафиров в аннексированном Крыму.

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