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Приходит ли на фронт американская помощь: военный рассказал о реальной ситуации
США никогда не предоставляли Украине достаточно оружия, но некоторые поставки до сих пор продолжаются.
Поставки американского оружия Силам обороны Украины ни при предыдущем президенте Джо Байдене, ни теперь, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, никогда не были достаточными. Но украинские защитники все же регулярно что-то получают.
Об этом рассказал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем РЕЙД Евгений Карась в интервью журналистке Маричке Довбенко.
«Говорят нет, но что-то идет. Вроде они хотят сейчас разморозить последний греческий комплекс Patriot и передать нам. Это все слова — словами, действия — действиями. И это все покажет только время», — заметил военный.
Он добавил, что не располагает информацией о новых договоренностях Украины и США о военной помощи, а о том, что знает, не может рассказывать подробности.
«Все поставки, которые были еще тогда [согласованы администрацией Байдена — ред.], они продолжаются. Сейчас ли что-то там законтрактовано, я не знаю. Я просто не могу говорить определенные тонкие вещи, но, скажем, что-то приостановилось, что-то не остановилось. И это все, кто с этим работает, знают, что оно все продолжается», — сообщил Карась.
В то же время он отметил, что реальная ситуация со снабжением оружия на фронт существенно отличается от того, о чем говорят публично политики и дипломаты.
«Слова есть слова. Внешняя политика, дипломатия, торги, это все блеск, бравада, понты — это одно. А реально на земле и в поставках — это другое. Факт в том, что как не было у нас в достаточной степени поставок оружия, так их и нет», — подытожил Евгений Карась.
Напомним, Евросоюз может увеличить военную помощь для Украины. Сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку Украины.