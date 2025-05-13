Приходит ли на фронт американская помощь: военный рассказал о реальной ситуации

США продолжат поставлять Украине оружие, но этого недостаточно / © ТСН.ua

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Поставки американского оружия Силам обороны Украины ни при предыдущем президенте Джо Байдене, ни теперь, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, никогда не были достаточными. Но украинские защитники все же регулярно что-то получают.

Об этом рассказал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем РЕЙД Евгений Карась в интервью журналистке Маричке Довбенко.

«Говорят нет, но что-то идет. Вроде они хотят сейчас разморозить последний греческий комплекс Patriot и передать нам. Это все слова — словами, действия — действиями. И это все покажет только время», — заметил военный.

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Он добавил, что не располагает информацией о новых договоренностях Украины и США о военной помощи, а о том, что знает, не может рассказывать подробности.

«Все поставки, которые были еще тогда [согласованы администрацией Байдена — ред.], они продолжаются. Сейчас ли что-то там законтрактовано, я не знаю. Я просто не могу говорить определенные тонкие вещи, но, скажем, что-то приостановилось, что-то не остановилось. И это все, кто с этим работает, знают, что оно все продолжается», — сообщил Карась.

В то же время он отметил, что реальная ситуация со снабжением оружия на фронт существенно отличается от того, о чем говорят публично политики и дипломаты.

«Слова есть слова. Внешняя политика, дипломатия, торги, это все блеск, бравада, понты — это одно. А реально на земле и в поставках — это другое. Факт в том, что как не было у нас в достаточной степени поставок оружия, так их и нет», — подытожил Евгений Карась.

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Напомним, Евросоюз может увеличить военную помощь для Украины. Сейчас в ЕС активно обсуждают, как усилить поддержку Украины.