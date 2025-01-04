Приходится переступать через тела своих же: военный о потерях оккупантов на фронте

Утраты путинской армии на фронте большие, штурмовым группам приходится переступать через тела собственных предшественников.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире "Мы-Украина".

По его словам, российское руководство не жалеет своих военных и использует как "мясо".

“Потери таковы, что наступающая штурмовая группа ей приходится перешагивать через тела предыдущих штурмовых групп и, в принципе, становиться, пожалуй, следующими телами, через которые будут преступать другие штурмовые группы. То есть потери врага огромны, что, в принципе, доказывает, что россияне не жалеют людей”, – отметил Петренко.

Он добавил, потери у них велики, к отличию, кстати, от техники.

"Пожалуй, и еще для россиян это более важные территории, чем люди, в том числе если мы даже говорим о людях, об их силах и устоях", — подытожил военный.

Напомним, российские захватчики в декабре понесли существенные потери. Теперь они будут пытаться "экономнее" использовать свои войска на фронте.

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