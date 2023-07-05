"Приходится "выгрызать зубами" помощь" — Подоляк об обеспечении Украины оружием

Михаил Подоляк напомнил, что Украина нуждается в большем вооружении для борьбы с агрессией РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "Запад вытащил счастливый лотерейный билет", наблюдая за тем, как Вооруженные силы Украины уничтожают боевой потенциал России. В то же время Украине приходится "выгрызать зубами" решение о помощи.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Лишь представьте: из-за глупости ваших врагов вам удастся вытащить золотой лотерейный билет. Другая страна, ведя экзистенциальную борьбу за существование, собственноручно уничтожает боевой потенциал вашего главного стратегического противника, ведя войну на своей территории и теряя своих людей. Все, что вам нужно – принять решение о тыловом обеспечении и подставить логистическое плечо: передать необходимое оружие, запустить мощности своего ВПК, обновив собственные склады. И вы… сомневаетесь. Каждое решение приходится буквально выгрызать зубами, теряя месяцы на пустую болтовню и лоббистские информационные кампании. Фантастика… Украинский народ не только напомнил западному миру, кем он есть и на чем основывается, но продолжает напоминать его политическим элитам, что такое настоящая воля и ответственность…", — говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что наступление ВСУ приведет к обрушению российского фронта, это может произойти уже в ближайшее время.

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