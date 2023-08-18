Приходится выносить побратимов "на руках": украинским бойцам на южном направлении нужна помощь

Бойцы 7-й роты 65-й бригады, которая бьет врага на Южном направлении, срочно нуждаются в пикапе для вывоза раненых с фронта.

В общении с ТСН.ua они сообщили, что все предыдущие автомобили попали под обстрел россиян и раненых приходится выносить "на руках".

"В результате вражеских обстрелов мы потеряли очень много техники, в том числе эвакуационный автомобиль. Нам необходима ваша помощь для сбора средств на новый эвакуационный автомобиль, который спасет многие жизни", – говорят бойцы.

По состоянию на вечер, 18 августа, удалось собрать более половины от всей суммы (120 000 грн из 200 000 грн необходимых).

Реквизиты для помощи:

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Номер карты: 4731185605485876