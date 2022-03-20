Прикарпатцы оборудовали театр в бомбоубежище, чтобы подбадривать переселенцев и отвлекать детей

В свободное время театралы еще волонтерят.

Чтобы поддержать жителей области и вынужденных переселенцев, в Прикарпатье актеры дают представления прямо в укрытиях. Чтобы не прерывать выступление во время воздушной тревоги, актеры приглашают зрителей в оборудованное бомбоубежище.

Об этом говорится в ТСН.

В одно из городских бомбоубежищ спускаются люди, но не из-за сирены. Это зрители – купили билеты и идут на спектакль. Большинство – переселенцы. «То, что делает команда театра – великое дело. Рано или поздно, а я надеюсь, что это будет в кратчайшие сроки – мы победим. А эти представления дают спокойствие, заряжают на победу», — говорят зрители.

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Театралы торопливо оборудовали подвальное хранилище — снесли кресла, как могли обустроили воображаемую сцену. Сегодня здесь актеры областного драмтеатра показывают свой знаковый спектакль "Нация".

Если во время представления раздастся тревожная сирена, актеры ее прервут. Чтобы в бомбоубежище могли попасть и жители близлежащих домов. Потом спектакль продолжат – уже для всех.

«Когда у меня начался этот синдром бездействия, что я ничего не делаю, я выработала такую аксиому, что я тоже работаю на фронте, у меня свой фронт – культурный фронт. Люди сюда тоже приходят за помощью. Чтобы мы оставались в сознании, были сильны духом», — убеждает актриса Надежда.

Фото: Франківський драмтеатр

Собственно театр, признаются актеры, сейчас у них не главный – вместо гастролей и репетиций, волонтерят. Собирают все – от медикаментов до продуктов – отправляют туда, где сейчас горячо. «У них сейчас контакты по всему миру: где достать фуры, средства, нам уже дали огромные ангары для упаковки», — говорит руководитель театра Ростислав Держипольский.

Своим коллегам-переселенцам из Киева франковцы нашли помещение, где они принялись развлекать детей. Актерское мастерство, рисование, развлечения с аниматорами, игры с психологами — через несколько часов таких занятий малыши возвращаются к родителям, словно и не знали сирен и обстрелов.

Фото: Франківський драмтеатр

«Это очень полезно для детей, потому что здесь такое пространство, где они могут поделиться своими чувствами, как-то выразить свои чувства и всю ту энергию стресса могут здесь выплеснуть», — объясняет психолог.

А насчет спектаклей в бомбоубежищах — дальше будет — говорят театралы. Планируют выступать по несколько раз в неделю с разными спектаклями.

В Прикарпатье актеры дают представления прямо в укрытиях

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