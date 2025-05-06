Приказ без Трампа: Белый дом не знал об остановке помощи Украине — Reuters

Белый дом не знал об остановке помощи Украине. / © Getty Images

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Приблизительно через неделю после инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок, Министерство обороны США неожиданно приказало отменить 11 грузовых рейсов с военной помощью для Украины. Самолеты с артиллерией уже готовились к вылету из авиабаз в Делавере и ОАЭ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы TRANSCOM, устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета. Отказ от полетов вызвал панику среди союзников в Польше и Киеве — вопросы сыпались даже в Белый дом, но никто не мог четко ответить, кто принял решение.

Встреча в Белом доме по Украине состоялась 30 января. Трамп присутствовал вместе с Хегсетом и советниками, идея остановки помощи там действительно обсуждалась, однако, как утверждают источники Reuters, никаких конкретных указаний от президента не прозвучало.

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В Белом доме заявили, что действия министра обороны соответствовали тогдашней политике администрации. Почему этот приказ не был согласован в обычном порядке, не объясняется.

Полеты возобновили менее чем за неделю - до 5 февраля. Отмена рейсов, по оценкам TRANSCOM, стоила от 1,6 до 2,2 млн долларов.

Напомним, что официальная пауза в военной помощи США для Украины была объявлена только 4 марта. Однако история с несанкционированной остановкой доставки оружия в феврале – свидетельство бессистемности принятия решений в окружении Трампа. Источники в Пентагоне указывают на внутренние конфликты, кадровую неопытность и хаотическое управление оборонным ведомством.