Приказ о создании 28 тюрем: Россия превращает временно оккупированные территории Украины в концлагерь

Один из кремлевских руководителей, а именно, премьер Михаил Мишустин, распорядился создать так называемые "исправительные колонии" в регионах Украины, которые были оккупированы во время российского вторжения.

Об этом говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его информации, оккупанты превращают оккупированные территории Украины в концлагерь. Более месяца назад захватчики закрыли выезд из оккупации в сторону Украины, а для перемещения между оккупированными населенными пунктами заставили жителей сделать спецпропуска.

За 11 месяцев оккупации враги взяли в плен тысячи гражданских.

"В Мелитополе "на подвале" оказалось более 700 человек. Десятки из них заключены уже 10-11 месяцев и об их судьбе ничего неизвестно. Теперь один из кремлевских тиранов издал приказ о создании 28 тюрем на оккупированных территориях Украины: 13 в Донецкой области, 8 в Луганской, 4 в Херсонской и 3 в Запорожской. Из них две исправительные колонии и колония-поселение", — сообщил Федоров.

Оккупанты превратили сотни тысяч мирных людей в заложников, однако теперь тысячи из них сделают настоящими заключенными.

Также есть сообщения о жестоком избиении заключенных в России, выступивших против вербовки их на войну против Украины.

Напомним, накануне военная медикиня из "Азовстали", которая была освобождена из российского плена, встретилась со своей дочерью. В настоящее время они находятся в Польше.

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