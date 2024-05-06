"Приказ отдал лично Путин": РФ готовится к ядерным учениям вблизи границы Украины — BILD

Генеральный штаб ВС РФ готовится к учениям по применению ядерного оружия вблизи границы Украины. Приказ отдал лично глава Кремля Владимир Путин. Целью учений, как отмечают в Министерстве обороны РФ, является повышение готовности нестратегических ядерных сил России к выполнению боевых задач.

Об этом пишет издание BILD с комментариями военного эксперта.

По словам пресс-секретаря Путина, такие учения являются ответом на заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.

Военный эксперт Карло Масала из Мюнхенского университета Бундесвера считает, что это самая большая российская ядерная эскалация с тех пор, как Путин привел части российских ядерных сил в повышенную боевую готовность после вторжения в Украину:

"Объявление об этих учениях с нестратегическим ядерным оружием следует рассматривать как более конкретное предупреждение, чем предыдущие российские разговоры о возможном применении ядерного оружия".

"Однако это не значит, что Россия планирует применить его в Украине", — сказал Масала в разговоре с BILD.

Другой эксперт по внешней политике Томас Йегер из Кельнского университета считает, что ядерным шантажом Путин хочет повлиять на политику западных стран.

По его словам, Россия уже давно перестала использовать угрозу применения ядерного оружия исключительно как оборонительную меру для сдерживания нападения на Россию и теперь первой стала применять ее в наступательных целях.

"Путин хочет, чтобы Запад оставался в неведении относительно того, что он готов применить", — заявил он.

Между тем, Североатлантический альянс впервые определил по меньшей мере две "красные линии", после пересечения которых может произойти прямое вмешательство в войну России против Украины.

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