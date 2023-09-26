Приказ Путина остановить контрнаступление ВСУ до октября увеличивает потери армии РФ

Президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября и вернуть инициативу на фронте российским войскам для начала наступательной операции против больших городов, таких как Херсон, Одесса, Харьков или Днепропетровск.

Об этом пишет Business Insider.

По данным инсайдерских Telegram-канал, Шойгу согласился с этими требованиями Путина и пообещал их выполнить.

Указ диктатора Владимира Путина объясняет, почему российские оккупационные войска начинают частые контратаки, даже если они обходятся российской армии большой ценой.

"Раньше были случаи, когда министерство обороны России, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, активизировало свои усилия по очищению военного командования, которое предлагали честные, но негативные взгляды и советы и заявляли о недостижимых военных целях за счет российских сил", – говорится в материале.

Так, в июле бывший высокопоставленный российский генерал обвинил Шойгу в государственной измене. Он также утверждал, что он был уволен с должности после того, как он выразил обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются российские силы на передовой в Украине.

Бывший генерал РФ Иван Попов отметил, что "отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки приведет к массовой гибели и ранениям солдат от вражеской артиллерии".

Напомним, эксперт назвал истинную причину, почему Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до октября.

Читайте также: