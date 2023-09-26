Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Приказ Путина остановить контрнаступление ВСУ до октября увеличивает потери армии РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1530
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Приказ Путина остановить контрнаступление ВСУ до октября увеличивает потери армии РФ

Солдаты армии РФ / Фото: Associated Press

Войска РФ проводят постоянные контратаки на фронте, несмотря на большие потери.

Президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября и вернуть инициативу на фронте российским войскам для начала наступательной операции против больших городов, таких как Херсон, Одесса, Харьков или Днепропетровск.

Об этом пишет Business Insider.

По данным инсайдерских Telegram-канал, Шойгу согласился с этими требованиями Путина и пообещал их выполнить.

Указ диктатора Владимира Путина объясняет, почему российские оккупационные войска начинают частые контратаки, даже если они обходятся российской армии большой ценой.

"Раньше были случаи, когда министерство обороны России, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, активизировало свои усилия по очищению военного командования, которое предлагали честные, но негативные взгляды и советы и заявляли о недостижимых военных целях за счет российских сил", – говорится в материале.

Так, в июле бывший высокопоставленный российский генерал обвинил Шойгу в государственной измене. Он также утверждал, что он был уволен с должности после того, как он выразил обеспокоенность проблемами, с которыми сталкиваются российские силы на передовой в Украине.

Бывший генерал РФ Иван Попов отметил, что "отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки приведет к массовой гибели и ранениям солдат от вражеской артиллерии".

Напомним, эксперт назвал истинную причину, почему Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до октября.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1530
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация