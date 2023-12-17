Приказ Путина взять Авдеевку: оккупанты получили новый срок — росСМИ

Взять Авдеевку до 1 декабря захватчикам не удалось, теперь они получили приказ от Владимира Путина оккупировать город к Новому году.

Об этом пишутся росСМИ, ссылаясь на российских офицеров, штурмующих город.

"Задача – не просто взять Авдеевку до 1 января, а взять ее как можно быстрее. Я так понимаю, что Владимир Владимирович хочет вспомнить эту победу в своем новогоднем обращении. Если не получится, то тоже ничего, но лучше, чтобы получилось. Таковы вступительные, насколько я знаю, передали из Москвы", — сказал военный.

Однако российские офицеры недовольны этим приказом. Они жалуются на большие потери, которые терпит армия каждый день.

"Если сейчас у нас под Авдеевкой погибает и теряет руки и ноги от 200 до 600 бойцов в день, то представляете, что будет, если мы усилим штурмы? А тут еще мобилизованные стали хуже воевать. Им кто-то сказал, что будет демобилизация. Поэтому они надеются дожить. Некоторые даже в ногу себе стреляют, чтобы на штурм не идти. Два таких случая знаю. А тут еще эта спешка", — говорит второй офицер российской армии.

Напомним, защитник Авдеевки описал адские бои за город.

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