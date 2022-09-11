Приказ "резиновой ж*пы" и начало конца империи: в России может вспыхнуть гражданская война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Россия устроила в Беларуси очередные так называемые военные учения именно с 8 по 14 сентября.

По словам эксперта, приказ "резиновой ж*пы" (Путина – Ред.) по поводу "захвата" Донбасса, на фоне масштабного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, уже ни на что не влияет.

Жданов уверен: сейчас вторжение оккупантов со стороны Беларуси невозможно. Во первых, ВСУ проводят там военные учения и демонстрируют силы и намерения готовности защиты украинской территории.

Эксперт считает, что события на Харьковщине кардинально меняют ход боевых действий и запустили необратимые процессы в политической жизни России.

"Соглашусь с тем, что здесь от империалистической войны может перейти к гражданской. Ведь сегодня общество в России начинает обвинять и "вешать всех собак" на политическое руководство. Первая волна критика была на генералитет. И, по инсайдерской информации, генералы присоединяются к критике властей и говорят: "а мы что, мы не виноваты, мы выполняли, что нам приказали". В России, как мы знаем, диктатура. Там только один политик приказывает. И соответственно, виноват будет только он. Кстати, обвал рейтингов всех диктаторов был моментальный, происходил в считанные дни. Поэтому посмотрим, как будут происходить события внутри РФ", – подытожил он.

Ранее Олег Жданов объяснил, почему россияне так быстро отступают в Харьковской области.

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