"Приказал стать на колени и расстрелял": оккупант признался в убийствах на Киевщине и не раскаялся

Пришедший на территорию чужого государства захватчик убил украинца выстрелом в голову. В то же время он не раскаивается, потому что якобы "убил одного, чтобы спасти других".

Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Оккупантов установили с помощью украденного телефона, на который они фотографировались

Во время оккупации села Андреевка Киевской области у одного из местных жителей захватчики украли телефон. На чужое устройство они сделали множество фотографий. Телефон они покинули во время отступления. Его нашли местные, так удалось идентифицировать россиян, причастных к зверствам в селе Андреевка. Также захватчики украли медали 95-летнего ветерана и фотографировались у них.

Личности палачей украинцев удалось установить. Это военнослужащие 64-й мотострелковой бригады воинской части 51460 Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко.

За время оккупации захватчики убили в Андреевке 13 человек

Во время оккупации села россияне убили 13 человек, еще 40 человек пропали без вести. 12 марта на улице Слобода в Андреевке захватчики расстреляли друзей детства Виталия Кибукевича и Вадима Ганюка. В тот же день они убили Руслана Яремчука, обвиненного в передаче данных о передвижении оккупационной армии.

Пережившие оккупацию жители Андреевки рассказывают, что они слышали, как россияне хвастались убийствами украинцев и тем, что ограбили покойных.

Оккупанты признались в мародерстве и заявили, что украденное вывозили фурами

Оккупант Дмитрий Данилов удивился, что его узнали. Захватчик, несмотря на свидетельства очевидцев, соврал, что он причастен к грабежам и убийствам мирного населения Андреевки. Он утверждал, что якобы "просто допрашивал украинцев, а затем отпускал".

Даниил Фролкин тоже поначалу опроверг свою причастность к массовым убийствам. И заявил, что он "только сфотографировался с медалями 95-летнего ветерана Второй мировой войны и вернул их обратно". Он подтвердил, что российские военные массово грабили украинцев и фурами вывозили наворованное в Россию. Он утверждает, что этим руководил полковник Вячеслав Клобуков.

Оккупант рассказал, как убил украинца, но не раскаялся, якобы "спасал людей"

Сначала Даниил Фролкин отрицал свою причастность к убийству украинцев, однако сознался, что убил мирного жителя без суда и следствия, поскольку его подозревали в передаче координат ВСУ.

"Я, военнослужащий воинской части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов, всю бьющуюся на передовой пехоту на линии фронта", — сказал Фролкин.

После этого оккупант просит наказать командиров и рассказывает, что заместитель командира бригады подполковник Александр Прокурат приказал расстреливать людей. Именно Фролкин, вероятно, убил Руслана Яремчука.

"Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые офицеры используют. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", — заявил Фролкин.

Он заявил, что убил одного человека, однако якобы спас "86 человек".

"Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизнь 200-300 человек", — заявил оккупант.

Напомним, Центр сопротивления получил информацию о местах проживания "бучанских палачей".

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