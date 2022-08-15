"Приказал стать на колени и расстрелял": оккупант признался в убийствах на Киевщине и не раскаялся

Российский оккупант Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца в селе Андреевка Киевской области.
Пришедший на территорию чужого государства захватчик убил украинца выстрелом в голову. В то же время он не раскаивается, потому что якобы "убил одного, чтобы спасти других".
Об этом пишет российское издание "Важные истории".
Оккупантов установили с помощью украденного телефона, на который они фотографировались
Во время оккупации села Андреевка Киевской области у одного из местных жителей захватчики украли телефон. На чужое устройство они сделали множество фотографий. Телефон они покинули во время отступления. Его нашли местные, так удалось идентифицировать россиян, причастных к зверствам в селе Андреевка. Также захватчики украли медали 95-летнего ветерана и фотографировались у них.
Личности палачей украинцев удалось установить. Это военнослужащие 64-й мотострелковой бригады воинской части 51460 Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко.
За время оккупации захватчики убили в Андреевке 13 человек
Во время оккупации села россияне убили 13 человек, еще 40 человек пропали без вести. 12 марта на улице Слобода в Андреевке захватчики расстреляли друзей детства Виталия Кибукевича и Вадима Ганюка. В тот же день они убили Руслана Яремчука, обвиненного в передаче данных о передвижении оккупационной армии.
Пережившие оккупацию жители Андреевки рассказывают, что они слышали, как россияне хвастались убийствами украинцев и тем, что ограбили покойных.
Оккупанты признались в мародерстве и заявили, что украденное вывозили фурами
Оккупант Дмитрий Данилов удивился, что его узнали. Захватчик, несмотря на свидетельства очевидцев, соврал, что он причастен к грабежам и убийствам мирного населения Андреевки. Он утверждал, что якобы "просто допрашивал украинцев, а затем отпускал".
Даниил Фролкин тоже поначалу опроверг свою причастность к массовым убийствам. И заявил, что он "только сфотографировался с медалями 95-летнего ветерана Второй мировой войны и вернул их обратно". Он подтвердил, что российские военные массово грабили украинцев и фурами вывозили наворованное в Россию. Он утверждает, что этим руководил полковник Вячеслав Клобуков.
Оккупант рассказал, как убил украинца, но не раскаялся, якобы "спасал людей"
Сначала Даниил Фролкин отрицал свою причастность к убийству украинцев, однако сознался, что убил мирного жителя без суда и следствия, поскольку его подозревали в передаче координат ВСУ.
"Я, военнослужащий воинской части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов, всю бьющуюся на передовой пехоту на линии фронта", — сказал Фролкин.
После этого оккупант просит наказать командиров и рассказывает, что заместитель командира бригады подполковник Александр Прокурат приказал расстреливать людей. Именно Фролкин, вероятно, убил Руслана Яремчука.
"Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые офицеры используют. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", — заявил Фролкин.
Он заявил, что убил одного человека, однако якобы спас "86 человек".
"Лучше погубить одну жизнь, чем погубить жизнь 200-300 человек", — заявил оккупант.
Напомним, Центр сопротивления получил информацию о местах проживания "бучанских палачей".
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