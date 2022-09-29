Приказал захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь": СБУ идентифицировала генерала РФ

Служба безопасности Украины установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — "Азовсталь".

Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, с февраля 2022 он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ППК "Вагнер".

Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали" с оставшимся внутри безжалостным убийством украинцев.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

В настоящее время генерал-лейтенанту ВС РФ Андрею Мордвичеву сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, в ночь на 29 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате атаки погибли минимум три человека, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.

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