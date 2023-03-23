"Приказали открыть огонь на поражение": подробности гибели терробороновца на границе с Беларусью

В ГБР объяснили, что следствие продолжается до сих пор.

В ГБР сообщили подробности гибели бойца территориальной обороны на границе с Беларусью. Произошло это из-за "нарушения правил несения боевого дежурства".

Об этом пишет "Громадское".

Трагедия произошла в ночь на 25 февраля в 2:00 возле села Тур Ковельского района Волынской области. Директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко сообщил, что командир приказал открыть огонь на поражение из-за появления на границе неизвестных. Во время этого был ранен бойец территориальной обороны, умерший по дороге в больницу.

В настоящее время идет расследование трагедии, больше подробностей в ГБР не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, 25 февраля погиб 33-летний военнослужащий терробороны Волыни Сергей Панасюк – ветеран АТО, который прошел Иловайск и воевал на Донбассе еще до 2022 года. Родственники мужчины утверждают, что его убила вражеская пуля, однако полиция это отрицает.

После трагедии подразделение 100 бригады ТРО, в котором при загадочных обстоятельствах погиб боец, внезапно перевели из-под белорусской границы в Бахмут.

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