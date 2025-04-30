Приказали отрезать голову пленному бойцу ВСУ: военным РФ сообщили о подозрении

Военные армии РФ / © Укрінформ

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СБУ заочно сообщила о подозрении россиянам, приказавшим отрезать голову пленному воину ВСУ в Донецкой области. Разоблачены два военных преступника.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о:

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заместителя командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии рф Шота Карапетяна (позывной "Юстас");

командира штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха (позывной "Сбер").

По данным следствия, 17 июня 2024 они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

"Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять в живых пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их", - говорится в сообщении.

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Чихабаха и Карапетяна заочно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

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