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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Приказали отрезать голову пленному бойцу ВСУ: военным РФ сообщили о подозрении

Россияне продолжают нарушать международное право.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Военные армии РФ

Военные армии РФ / © Укрінформ

СБУ заочно сообщила о подозрении россиянам, приказавшим отрезать голову пленному воину ВСУ в Донецкой области. Разоблачены два военных преступника.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о:

  • заместителя командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии рф Шота Карапетяна (позывной "Юстас");

  • командира штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха (позывной "Сбер").

По данным следствия, 17 июня 2024 они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

"Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять в живых пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их", - говорится в сообщении.

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Чихабаха и Карапетяна заочно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

Ранее СБУ разоблачила предательницу, которая работала на врага в Житомирской области . Ею оказалась 22-летняя жительница Коростеня, которая по заказу окупантов корректировала ракетно-дроновые удары РФ по региону.

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Дата публикации
Количество просмотров
943
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