"Приказали расстреливать пленных": российский оккупант ошеломил циничным заявлением

ВСУ взяли в плен оккупанта, который был осужден, однако пошел на войну по контракту.

Российским оккупантам военное руководство приказало не брать украинских пленных и расстреливать их.

Об этом рассказал российский военнопленный солдат, допрос которого обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Да, украинские военные взяли в плен русского солдата. Им оказался 32-летний Владислав Щеглов. Ранее он был осужден, однако, чтобы получить досрочное увольнение — подписал контракт с армией РФ.

Во время разговора кафир жалуется, что его могут убить, если он вернется в Россию. Несколько раз во время разговора он срывался на слезы.

На войне против Украины он получил ранения, однако уже в плену ему была оказана медицинская помощь. По его словам, военное руководство приказало не брать украинских защитников в плен и расстреливать.

"Нам приказали не брать пленных живыми и расстреливать", – сказал российский оккупант.

Напомним, что пленные боевики "ЛДНР" записали отчаянное обращение к Путину.

Читайте также: