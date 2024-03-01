Приказали заминировать "зерновой коридор" и обстреливать энергообъекты: генералы РФ получили подозрения

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще двух генералов РФ, которые совершали военные преступления против гражданского населения Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет о:

вице-адмирале Сергее Пинчуке – первого заместителя командующего – начальника штаба Черноморского флота военно-морского флота ВС РФ;

генерал-майоре Олега Пчелу – заместителя командующего дальней авиацией Воздушно-космических ВС РФ.

Генералы РФ отдавали приказы по осуществлению ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

По данным следствия, Олег Пчела и Сергей Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года. За это время оккупанты выпустили по объектам энергетической инфраструктуры Украины десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования типа Х-101, 3М14 "Калибр" и сверхзвуковую ракету Х-22.

В результате вражеских атак погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 получили тяжелые ранения. Среди погибших и госпитализированных оказались малолетние дети.

"По имеющейся информации Сергей Пинчук также отдал приказ заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать «зерновой коридор». Также этот российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры и прибрежных объектов агропромышленного комплекса Украины", — рассказали правоохранители.

Таким образом, оккупанты надеялись сорвать экспорт украинской сельхозпродукции, а также уничтожить логистические центры ее перевозки и хранения.

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку и генерал-майору Олегу Пчели сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей).

Продолжаются комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за совершение других преступлений против Украины.

Напомним, СБУ разоблачила предательницу, которая наводила российские ракеты на Харьков.

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