Приказывал грабить мирных жителей Киевщины: заместителя командира роты воинской части ВС РФ будут судить заочно

В течение марта 2022 года в оккупированном селе, во исполнение приказов лейтенанта, военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в жилища мирных жителей и грабили их.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования (in absentia) в отношении лейтенанта заместителя командира роты по вооружению одной из воинских частей ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что гражданин Российской Федерации выполнял преступный приказ военного руководства и участвовал в вооруженной агрессии на территории села Лукьяновка в Броварском районе Киевской области.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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"В течение марта 2022 года в оккупированном селе, во исполнение приказов лейтенанта, военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в жилища мирных жителей и грабили их. Повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль", — говорится в сообщении.

Таким образом, будучи знакомы с законами и обычаями войны, оккупант нарушил нормы международного гуманитарного права.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева.

Фото: Прокуратура Киевской области

Напомним, в Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны. В марте 2022 года во время оккупации Броварского района обвиняемый вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел и застрелил его хозяина. В дальнейшем, он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая насилием и оружием находившемуся рядом потерпевшей и ее малолетнему ребенку, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя.

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