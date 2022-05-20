Приказывал убивать гражданских в Киевской области: стали известны имя и фото командующего оккупантами

Приказывал убивать гражданских в Киевской области: стали известны имя и фото командующего оккупантами

Следствие идентифицировало очередного подозреваемого в военных преступлениях в Украине – российского командира роты 64-й отдельной мотострелковой бригады, который приказывал убивать гражданских в Киевской области.

Он был "старшим" во время оккупации Липовки Бучанского района.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Это 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко — командир роты 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ в составе 35 общевойсковой армии. Прокуроры Киево-Святошинской окружной прокуратуры Киевской области совместно с полицейскими разоблачили его в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством", – говорится в сообщении.

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Венедиктова также проинформировала, что без разрешения Литвиненко жители Липовки не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь.

"Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. На этом они не остановились – вскоре захватчики уже с танка расстреляли дом, где был раненый ими житель. Он сгорел вместе с родным домом", — сообщила генпрокурор.

Она добавила, что сейчас устанавливаются другие соучастники военных преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двух гражданских жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день в Украине установлено более 11 800 военных преступлений российских оккупантов. Пока удалось найти 45 подозреваемых в этих преступлениях.

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