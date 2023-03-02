Приключения Лукашенко в Пекине: эксперт объяснил, как диктатор хочет избежать военного трибунала

Беларуский диктатор Лукашенко будет отвечать за преступления в Украине наравне с Путиным. Поэтому он сейчас ездит по всему миру в поисках поддержки.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“12 пунктов, предложенных Китаем, проанализировало наше Министерство иностранных дел, люди, связанные с международной политикой блока НАТО. Там нет никаких предложений по конкретным действиям, а общие формулировки — нужен мир, нужно убрать односторонние санкции. По большому счету, это право на то, чтобы все было хорошо. Почему Лукашенко уехал в Пекин? Он мотается по всему миру и ищет какую-то поддержку, понимая, что его уже втянули в эту войну и отвечать он будет на уровне с Путиным”, — рассказал Алексей Гетьман.

Также он добавил, что Лукашенко знает, что Россия эту войну проиграет, а ответственность будет на Путине, а что ему делать - неизвестно.

“Что будут делать другие российские руководители также неизвестно, простят ли они Путину потерю того же Крыма, поражение в этой войне. Поэтому Лукашенко сейчас хочет отойти на определенное расстояние от Путина и достичь для себя каких-либо преференций во избежание судов, которые будут после победы. Большую часть руководства РФ нужно будет привлекать к военному трибуналу, а Лукашенко не хочет с ними разделить это участие. Или он хочет показать Путину, что хочет поддержать Россию и помочь, чем может. Но на двух стульях усидеть невозможно”, — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, что Россия может использовать визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач, среди которых есть обход режима санкций.

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