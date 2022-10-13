"Приключения оккупантов": россияне подорвались на минах, убегая от обстрела ВСУ (видео)

Экипаж бронемашины оккупантов самоликвидировался, заехав на мины, которые были видны невооруженным глазом.

Российские оккупационные войска убегали от обстрела украинских военных, однако наехали на противотанковые мины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Наверное, уже многие сегодня видели приключения российских оккупантов в Украине! Предлагаем Вам пересмотреть расширенную версию от наших "Очей" без преувеличения идиотского решения российского военного обойти противотанковые мины", — говорится в сообщении.

Отметим, что мины были видны невооруженным глазом.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантов маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.