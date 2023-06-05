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Прикованный к земле тракторами с украинскими флагами: в WP жестко высмеяли Путина на карикатуре

Прикованный к земле тракторами с украинскими флагами: в WP жестко высмеяли Путина на карикатуре

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1375
Время на прочтение
2 мин
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Прикованный к земле тракторами с украинскими флагами: в WP жестко высмеяли Путина на карикатуре

Путина жестоко высмеяли в карикатуре

Читатели нашли в картинке сходство со сценой из "Путешествий Гулливера.

Газета The Washington Pos высмеяла российского диктатора Владимира Путина в новой карикатуре. На ней глава Кремля лежит на земле, прикованный к месту тракторами с украинскими флагами. Более того, лошадь привязана веревками рядом с Путиным.

Автором карикатуры стал Майкл де Аддер, впоследствии прокомментированный в твиттере.

Примечательно, что многих читателей возмутила картина Путина.

"Некоторые люди не соглашаются с этой карикатурой. Они считают, что она была нарисована с натуры жестоко связанного коня. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала", – написал Майкл де Аддер.

Другие же пользователи нашли в картинке сходство со сценой из "Путешествий Гулливера", где главный герой оказался в таком же положении, что и российский диктатор.

"На карикатуре Путин одет в военную форму и побежденно и удивленно всматривается в небо – очевидно, он не ожидал такого грандиозного провала своих войск во время войны", — говорится в сообщении.

Ранее издание сообщило, что украинские саперы уже несколько недель проводят работу по разминированию территорий перед возможным началом контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
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