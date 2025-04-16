Прикрыл собой 4 гранаты и потерял ноги, чтобы спасти побратимов: история защитника с Луганска

Вячеслав Кутьин / Скриншот из youtube-канала lviv24

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Защитник Вячеслав Кутьин больше года находился в плену и в результате ранения потерял обе конечности.

Историю мужественного защитника рассказывает Zaxid.net.

Мужчина рассказывает, что вырос в Луганске и еще в 2014 году услышал первые взрывы. Полномасштабное вторжение РФ застало его в Польше, где он прожил до этого 8 лет. В первые дни полномасштабной войны Кутьин приехал на Родину и присоединился к рядам Сил обороны.

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Вячеслав во время жестоких боев в Запорожском направлении спас побратимов, прикрыв собой гранату.

«Начался артобстрел, мы спрятались в блиндаж и враг, к сожалению, подошел очень близко и начал забрасывать нас гранатами. Я начал отстреливаться, залетела первая граната, я положил на нее ноги, потому что понимал, что эта граната может нас всех убить», — рассказывает военный.

Даже потеряв одну ногу, он продолжил бой.

«После того, как мне оторвало первую ногу, правую, я продолжал бой. Когда залетела вторая граната, я тоже положил на нее ноги и почувствовал, что в бронежилет что-то попало. Я откинулся чуть-чуть назад, потерял сознание, но буквально на несколько секунд. Когда пришел к себе, увидел третью гранату. На третью гранату также положил ноги, потому что уже понимал, что мне нечего терять, а жизнь ребят надо сохранить, и свою жизнь тоже», — говорит Вячеслав.

Лишь остановив собой четвертую гранату, он с побратимами решил, что нужно сохранить жизнь и сдаваться в плен.

«Начал кричать, что мы сдаемся. Хотел наложить турникет, но они (россияне — Ред.) не хотели ждать и собирались продолжать бой. Они забросили четвертую гранату. И так же четвертую я принял на ноги. И уже тогда мы решили сдаваться в плен и вылезать из блиндажа», — отмечает мужественный боец.

Вячеслав рассказывает, что из них троих только он один попал в плен. Еще одному парню удалось уйти от когтей врага, а третий побратим погиб.

Ужасы плена

Боец рассказывает, что в плену россияне пытают украинских защитников просто так, ради развлечения.

«Худший мой опыт плена — в Сибири. Там кормили уже лучше, но регулярные избиения, пытки, издевательства, унижения — это все было каждый день. Для них это было просто развлечение, просто им так хотелось. Не было никакой причины, чтобы это делать. Они, например, дали нам какое-то стихотворение выучить, кто-то его не выучил, и все… Это и была причина избиения и издевательства», — вспоминает ужасы плена защитник.

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