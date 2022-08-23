Прикрывались "живым щитом": сообщено о подозрении оккупантам, терроризировавшим гражданских в Бородянке и Макарове

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ (военная часть 69647 с. Кяхта).

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Установлено, что эти военные терроризировали и издевались над гражданским населением поселков Бородянка и Макаров Киевской области в начале широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

Военнослужащие оккупационных войск не только использовали гражданское население для прикрытия "живым" щитом, но и применяли против него пытки, жестокое обращение и другие акты насилия.

Также они совершали мародерство и неоднократно производили обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры указанных населенных пунктов.

Двум российским оккупантам доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации ГБР, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Идентификация других военных преступников армии России и документирование их преступлений продолжается.

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