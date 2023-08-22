Прикрываются детьми: Россия размещает военных в школах на оккупированных территориях

Враг прикрывается гражданским населением в нарушение правил ведения войны и Международного гуманитарного права.

Оккупанты прячут военных в помещениях школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Официально оккупанты объясняют размещение военных на территорию школ как "военизированная охрана" для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения из РФ.

Ранее в городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, расположенного в северной части города, оккупанты обустроили госпиталь российских оккупационных войск.

Таким образом, враг прикрывается гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право.

Напомним, в Силах обороны юга рассказывали, как российские войска используют гражданское население оккупированных территорий в качестве "живого щита" : враг располагается на первых этажах многоэтажек, а на верхних размещает мирных людей.

Читайте также: