"Прилагает для этого значительные усилия": военный обозреватель рассказал, сможет ли враг взять Часов Яр

Врагу необходимо решить две неотложные задачи — взять город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области и отодвинуть наши войска южнее. Это нужно оккупантам, чтобы решить оперативную наступательную операцию на Краматорском направлении.

Об этом говорится в обзоре украинского военного эксперта Константина Машовца.

"Командование российской армии прилагает значительные усилия для достижения так называемых "промежуточных" целей в рамках подготовки оперативной наступательной операции на Краматорском направлении. В частности, россияне пытаются создать условия для обхода и охвата Краматорска с юго-восточного направления, то есть выйти в район Константиновки" Однако очевидно, что достижение этой цели, как минимум, связано с необходимостью решения других двух ближайших задач — взять Часов Яр, и отодвинуть наши войска к югу", — отметил Машовец.

По его словам, командование группировки российских войск (УВ) "Юг" именно на этих вопросах концентрирует усилия.

"Я имею в виду ту часть этой группировки, которая оперирует севернее Торецкого направления..." — добавил эксперт.

Он также перечислил многочисленные подразделения, входящие в состав вражеской армии по этому направлению.

Ближайшая задача — Часов Яр: состав вражеских войск для захвата города

Сейчас здесь действуют:

части и подразделения 2-го и 3-го армейских корпусов (АК),

несколько сводных частей и подразделений российского, так называемого "Добровольческого корпуса" (ДК)... усиленных группировкой воздушно-десантных войск и отдельными подразделениями 8-й общевойсковой армии (ЗВА),

часть войск которой сейчас оперирует на Кураховском направлении (1-й АК, 20-я мсд и часть 150-й мсд)...

Чтобы было ясно, насколько важное значение придает командование противника выполнению этих задач Машовец привел некоторые цифры.

Лишь на Краматорском направлении (без учета Северского, где также действуют войска УВ "Юг") на данный момент противником сосредоточено:

до 15-ти формирований размером "бригада" (отдельных мотострелковых, десантно-штурмовых, сводных бригадных тактических групп военных баз),

в 14 полков (мотострелковых, парашютно-десантных, танковых и даже отдельного полка морской пехоты),

до 12-13 формирований размером "батальон" – в основном типа добровольческих формирований БАРС из состава ДК.

Сопоставимая концентрация войск противника, на данный момент, наблюдается только на Покровском направлении (УВ "Центр"), где действует до 10 бригад, не менее 23 различных полков и почти 14 отдельных батальонов, добавляет эксперт.

Ситуация на Краматорском направлении

По информации эксперта, противник, несмотря на потери, продолжает интенсивные атакующие и штурмовые действия по следующим направлениям и участкам.

Очередная попытка активизации противника в сторону города Часов Яр началась еще 4 апреля и продолжается до сих пор.

"Южнее, между Богдановкой и Ивановским действия наиболее "агрессивная" и активная часть группировки противника — 11-отдельная десантно-штурмовая бригада", — отмечает аналитик.

По его информации, при поддержке мотострелкового полка россияне штурмуют позиции наших передовых подразделений в селе Ивановское и по обоим (южному и северному) его флангам. Именно они продвинулись вдоль дороги 00506 в сторону восточной окраины г.Часов Яр между Богдановкой и Ивановским.

В свою очередь в районе Клещиевки и Андреевки оперируют главные силы всего 3-го армейского корпуса (АК), которые пытаются оттеснить наши передовые подразделения ЗА канал Северский Донец-Донбасс.

"Наиболее "значительных" успехов противник, в течение нескольких крайних суток, смог достигнуть только в районе с.Ивановское. Однако, не в самом селе, где украинские войска продолжают удерживать позиции, а севернее и южнее него. Противник активно пытается пробиться в восточную часть города" Времен Яр, расположенная восточнее канала Северский Донец-Донбасс, действуя как через лесной массив между "часиком" и Ивановским, так и вдоль дороги 00506...", — пояснил эксперт.

Сосредоточили большую часть всего УО "Юг": цели россиян на Краматорском и Северском направлениях

В то же время, по словам аналитика, пока темпы продвижения противника не позволяют говорить о том, что его командование достигнет так называемых "промежуточных" целей к концу весны-начала лета. И таким образом, сможет приступить к непосредственной подготовке и организации "большого летнего наступления" в сторону Славянска и Краматорска с юга и юго-востока.

"Однако, судя по всему, оно прилагает для этого значительные усилия. По сути, противник сосредоточил на Краматорском и Северском направлениях большую часть всего УВ "Юг" — два армейских корпуса (2-й и 3-й), группировка юго-востока (2 воздушно-десантные дивизии — 98-я и 106-я) а также главные силы ДК", — пояснил он.

Захватят ли россияне Часов Яр

По мнению эксперта, россиянам для выполнения всех своих целей потребуется значительно больше войск, чем воюющие в этих направлениях.

"Но, район обороны ВСУ в г. Времен Яр (конечно, с прилегающими районами) в отношении удобства для наступающих, есть явно "не подарок" — достаточно укрепленный, расположенный на господствующих высотах. Другой вопрос — хватит ли у СОУ сил и средств его удерживать?И потом, даже "взятие" г.Времен Яр (которое явно будет стоить противнику "отнюдь недешево"), это — только полдела", — объяснил Машовец.

Напомним, ранее военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что оккупанты, скорее всего, готовят наступление на юг. Он назвал города, которые находятся под угрозой.

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