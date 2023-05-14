Прилепин после покушения заявил о преследовании и анонсировал возвращение на фронт

Пропагандист и депутат РФ Захар Прилепин после покушения на него заявил о преследовании и анонсировал возвращение на фронт в Украину.

Об этом сообщает его прессслужба.

Отмечается, что после полугодового восстановления Прилепин пойдет воевать. Главной причиной стали преследования, подвергшиеся пропагандисту. Он говорит, что в зоне огневого поражения его будет сложнее найти.

"Телефонов У меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал почаще появляться, сразу три их группы меня ищут", — сказал он.

Покушение на Прилепина: что известно

В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

В России избрали меру пресечения подозреваемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и муртад боевиков "ЛДНР".

Российский пропагандист и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты.

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