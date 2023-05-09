Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Прилепин записал видео из больницы после покушения на него: "Будем побеждать"

Прилепин записал видео из больницы после покушения на него: "Будем побеждать"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
825
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прилепин записал видео из больницы после покушения на него: "Будем побеждать"

Прилепин записал видео из больницы

В России избрали меру пресечения подозреваемому в подрыве автомобиля.

Российский пропагандист и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты.

Видео опубликовал губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин.

По словам Никитина, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. Говорит, что "будем побеждать, побеждали раньше и дальше победим. Все зло будет нарушено и возбуждено".

  "Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем постепенно. И будем побеждать, побеждали раньше и дальше победим. Все зло будет наказано и нарушено", — сказал на видео Прилепин.

Покушение на Прилепина: что известно

В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, на котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

Служба безопасности Украины официально не подтверждает, но и не опровергает свою причастность к подрыву автомобилей российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина .

В России избрали меру пресечения подозреваемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и муртад боевиков "ЛДНР".

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
825
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация