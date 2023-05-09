Прилепин записал видео из больницы после покушения на него: "Будем побеждать"

Российский пропагандист и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты.

Видео опубликовал губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин.

По словам Никитина, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения есть. Говорит, что "будем побеждать, побеждали раньше и дальше победим. Все зло будет нарушено и возбуждено".

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"Дорогие друзья, земляки, родня. Работаем постепенно. И будем побеждать, побеждали раньше и дальше победим. Все зло будет наказано и нарушено", — сказал на видео Прилепин.

Покушение на Прилепина: что известно

В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, на котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

Служба безопасности Украины официально не подтверждает, но и не опровергает свою причастность к подрыву автомобилей российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина .

В России избрали меру пресечения подозреваемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и муртад боевиков "ЛДНР".

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