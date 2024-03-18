"Прилет" и пожары: оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине (фото)

На Днепропетровщине вчера вечером раздавались взрывы – работала ПВО. Однако есть и попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Поздно вечером защитники неба сбили два "Шахеда" в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели укротили. Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целые. Никто не пострадал. Взрывотехники изъяли часть взрывотехники. Чтобы осуществить работу безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома", — написал он.

Кроме того, под удар попала и Никопольщина.

"Трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии целил по Марганецкой, Мировской и Красногригоревской громадам. Разрушен частный дом. Повреждены два хозяйственных сооружения, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет", - добавил он.

Ранее стало известно, что оккупанты устроили ночную атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: