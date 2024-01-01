Прилет по гостинице в Донецке в новогоднюю ночь: оккупанты засуетились

Россияне ищут информаторов и увеличили количество блокпостов в городе и усилили патрулирование.

После прилета по гостинице "Донбасс палас" кафиры усилили "контрдиверсионные меры", чтобы таким образом усилить давление на украинцев в захваченном городе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно информации партизан, россияне ищут информаторов и увеличили количество блокпостов в городе и усилили патрулирование. Особое внимание уделяется владельцам украинских паспортов, отказавшихся получать российское гражданство.

"То есть по факту главной целью театрализованного действа является не поиск информаторов, а просто в очередной раз иметь повод для репрессии украинцев и последующей принудительной паспортизации. Заметим, что каждый причастный к давлению на украинцев понесет ответственность за свои преступления против нашего народа", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, в ночь на 1 января в Донецке случилось шесть "прилетов" по гостинице с оккупантами, которые именно праздновали Новый Год.

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