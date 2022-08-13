"Прилет по позициям россиян": в оккупированной Новой Каховке раздались взрывы

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области 13 августа прогремели взрывы. Выяснилось: это были удары ВСУ по позициям российских войск.

Над Новой Каховкой виден столб дыма после атаки.

Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил в Сети.

"Херсонщина. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем жечь орков!" – говорится в заявлении.

В то же время в Сети публикуют видео с мест ударов. Сообщается, что после "прилетов" возник мощный пожар.

"Новая Каховка. Попадание было в Электромашиностроительный завод, также происходила детонация", – сообщили в ВСУ.

Напомним, в этот же день взрывы прогремели в оккупированных Мариуполе и Мелитополе. Там тоже были поражены позиции российских захватчиков.

Рашисты попали ракетами по Запорожью и Днепропетровщине

Читайте также: