Прилет по путинской норе: Арестович спрогнозировал, ожидать ли украинцам ядерного ответа РФ

Алексей Арестович убежден, что запустить ядерные боеголовки по Украине Путину не разрешит, прежде всего, Китай.

Российская Федерация, даже при очень сильном желании, не сможет реально отомстить Киеву за удар по центру Москвы, который пришелся на 3 мая. Кремль, вероятно, будет использовать тактику "устрашения" против Украины.

Об этом заявил военно-политический эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По словам Арестовича, все возможные военные средства Кремль уже раньше применял по Украине. Поэтому Москве нечем "удивлять" Киев.

"Все военные средства исчерпаны. Это символический ответ, тем более удар по Киеву, с очень высокой степенью вероятности будет перехвачен", — заявил Арестович.

Эксперт отметил, что угроза ядерного удара по Киеву – маловероятный вариант мести, поскольку запустить ядерные боеголовки по Украине Путину не позволит, прежде всего, Китай: "Хорошо Запад, ему можно пригрозить. Но Китаю очень тяжело угрожать, а он недвусмысленно против применения ядерной оружия", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, ранее офис Зеленского реально ожидал, что Кремль применит хотя бы тактическое ядерное оружие в период, когда в Москве только начинались "хлопки". Однако сейчас такой вариант кажется маловероятным.

"Но вот поднятие градуса, в очередной раз дискуссия для того, чтобы напугать, поставить знак "ровно" между успехом контрнаступления Украины и возможным применением тактического ядерного — это да. Это одна из целей", — отметил он.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заверил, что Украина не причастна к ударам по резиденции Путина.

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