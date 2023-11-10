"Прилет" по Скадовску: в военном управлении погибли 10 оккупантов, многие получили ранения (фото)

Управление было расположено в двухэтажном здании.
В результате удара по следственному управлению во временно оккупированном россиянами Скадовске погибли 10 рашистов. Еще 11 получили ранения.
Об этом пишет российский телеграмм-канал ASTRA.
Как отмечается, при ударе по военному следственному управлению окупантов в Скадовске Херсонской области погибли 10 российских захватчиков, еще 11 получили ранения. Само управление было расположено в двухэтажном здании по улице Портовой, 59.
В результате "прилета" здание было полностью уничтожено.
Напомним, что в оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы утром 9 ноября.
Читайте также:
- ВСУ активизировали удары в тылу окупантов на юге и в Крыму – в ISW назвали причину
- В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ
- "Подарки" от партизан: в Мариуполе взорвали авто российского оккупанта (фото и видео)