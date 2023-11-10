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"Прилет" по Скадовску: в военном управлении погибли 10 оккупантов, многие получили ранения (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Прилет" по Скадовску: в военном управлении погибли 10 оккупантов, многие получили ранения (фото)

Фото: соцмережі

Управление было расположено в двухэтажном здании.

В результате удара по следственному управлению во временно оккупированном россиянами Скадовске погибли 10 рашистов. Еще 11 получили ранения.

Об этом пишет российский телеграмм-канал ASTRA.

Как отмечается, при ударе по военному следственному управлению окупантов в Скадовске Херсонской области погибли 10 российских захватчиков, еще 11 получили ранения. Само управление было расположено в двухэтажном здании по улице Портовой, 59.

В результате "прилета" здание было полностью уничтожено.

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Напомним, что в оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы утром 9 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
1201
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