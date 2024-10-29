Прилет по Госпрому в Харькове: Синегубов показал фото здания после атаки

Олег Синегубов отметил, что сейчас идет оперативный ремонт: рабочие зашивают окна и возобновляют коммуникации.
В Харькове продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела памятника национального значения – Госпрома.
Об этом сообщил начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов и обнародовал фото.
- "Должны восстановить историческую достопримечательность, Госпром — один из символов Харькова. Доложили профильным министерствам, Офису президента относительно прогнозируемой сметы. Здание находится на балансе областного совета.
- Есть коммуникация с ЮНЕСКО, филантропом Говардом Баффетом, который был вчера с нами на месте после обстрела. Также работаем над привлечением средств для восстановления из других источников, в частности, международных партнеров", — отметил начальник Харьковской ОВА.
Синегубов добавил, что сейчас идет оперативный ремонт: рабочие зашивают окна и возобновляют коммуникации.
Напомним, РФ ударила по жилым домам в Харькове ракетой-гибридом : количество погибших возросло.
Читайте также: