Прилет по Госпрому в Харькове: Синегубов показал фото здания после атаки

Олег Синегубов отметил, что сейчас идет оперативный ремонт: рабочие зашивают окна и возобновляют коммуникации.

В Харькове продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела памятника национального значения – Госпрома.

Об этом сообщил начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов и обнародовал фото.

"Должны восстановить историческую достопримечательность, Госпром — один из символов Харькова. Доложили профильным министерствам, Офису президента относительно прогнозируемой сметы. Здание находится на балансе областного совета.

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Есть коммуникация с ЮНЕСКО, филантропом Говардом Баффетом, который был вчера с нами на месте после обстрела. Также работаем над привлечением средств для восстановления из других источников, в частности, международных партнеров", — отметил начальник Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что сейчас идет оперативный ремонт: рабочие зашивают окна и возобновляют коммуникации.

Напомним, РФ ударила по жилым домам в Харькове ракетой-гибридом : количество погибших возросло.

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