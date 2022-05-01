"Прилет" в Днепропетровской области: в Сети показали фото ракеты российских оккупантов

В Днепропетровской области днем 1 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Синельниковского района.
Глава областной военной администрации Валентин Резниченко показал снимки упавшей ракеты.
Фотографии он опубликовал на своей странице в соцсети.
На кадрах видна огромная российская ракета, лежащая на земле недалеко от одноэтажного дома.
"Мир", который они несут. Вражеская ракета, которая сегодня прилетела в село Синельниковского района”, — прокомментировал Валентин Резниченко.
Напомним, что ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Люди не пострадали.
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