"Прилет" в Феодосии: стало известно, куда россияне забрали корабли

После ракетного удара ВСУ по порту оккупированной Феодосии в Крыму россияне решили передислоцировать свои корабли. Ведь захватчики ощущают угрозу.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"По мародерскому принципу оккупанты забрали все, понимая что угроза реальна. Сейчас часть (кораблей – Ред.) они пытаются держать в открытом море, а большинство распределено между бухтами Новороссийска. Также некоторые корабли пока остаются в Севастополе. Но очевидно, что россияне уже собирают вещи", — отмечает она.

Также Гуменюк отмечает: в отношении военных боевых кораблей РФ в Крыму пока нет устойчивой цифры, потому что враг продолжает маневрирование.

"Один из крупных десантных кораблей, ожидая завершения своей судьбы, продолжает курсировать между Севастополем и Новороссийском, перевозит имущество. Очевидно, они выводят все, что могут. Несмотря на заявления россиян, инфраструктура портов это тоже законный объект для поражения, обеспечивающий снаряжение тех. самых военных кораблей", — пояснила представительница ВСУ.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Оппозиционные крымские СМИ писали, что это судно привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

Украинские воздушные силы сообщили, что корабль был атакован крылатыми ракетами. Какими именно – не уточнили. Эксперты полагают, что это могли быть Storm Shadow.

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